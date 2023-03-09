شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشكلات يقضى عليها محور كمال عامر.. أبرزها التكدس المرورى بميدان الجيزة ومحور صفط اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ الجيزة، أن محور الفريق كمال عامر الجديد يعد من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري، سيحقق تطوير ملحوظ في تخفيف الكثافات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على مستوى القاهرة الكبرى، وربط أكبر المحاور المرورية العرضية "26 يوليو وصفط اللبن وشارع فيصل وامتداد شارع جامعة الدولة العربية.

جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، للتشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر، في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأشارت المحافظة، إلى أن المحور الجديد يمثل إضافة كبيرة لمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، منوهة إلى أن المحور يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، وذلك بإجمالي طول 15 كم وعرض (33 - 65.5).

وأكدت أن المحور الجديد يوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ويحل مشاكل الاختناقات المرورية بميدان الجيزة، ومحاور 26 يوليو وصفط اللبن، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضاري، كمتنزهات وساحات انتظار ومواقف سيرفيس حضارية بديلة للمواقف غير المخططة والعشوائية لمنع التكدسات، وأكشاك ومطاعم نموذجية ونقاط خدمية تجذب المستثمرين وتوفر فرص عمل للشباب، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية وتطويرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث شهد المشروع حتى الآن إنشاء موقف أرض اللواء بسعة 200 سيارة، وموقف آخر بحي العمرانية بسعة 100 سيارة وموقف سرفيس ناهيا الذي يستوعب 70 سيارة سرفيس، وعدد كبير من ساحات الانتظار.