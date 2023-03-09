شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل أكبر شحنة قمح فى تاريخه بحمولة 100 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء دمياط للمرة الثانية خلال هذا العام سفينة البضائع العامة "سبائك SABAEK " والتى تعد أكبر سفينة بضائع عامة تتراكى على أرصفة الميناء منذ افتتاحه عام 1986م والتى يبلغ طولها 250 متر وبعرض 44 متر وغاطس 14 متر ، وترفع علم بنما قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالى 100 ألف طن من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتعد هذه الشحنة هى أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ افتتاحه.

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الميناء فى استقبال تلك الشحنة العملاقة من القمح يأتى نتاجاً للمزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والبنية التحتية القوية وصوامع الحبوب والغلال الموجودة بالميناء بسعة إجمالية ( 220 ألف طن ) التى يتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية، كما يعد استقباله لتلك السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها، يأتى نتاجا لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة تعميق المجرى الملاحى وحوض الدوران وأرصفة الميناء بالتزامن مع إنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة إلى جانب دخول وحدات جديدة للخدمة ضمن أسطول الخدمات البحرية التابعة للميناء.

يأتى ذلك استمراراً لجهود الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح، وفى إطار توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لإستقبال سفن البضائع العامة العملاقة.