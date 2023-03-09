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الرئيس السيسي لأسر الشهداء: هنحتفل مع بعض فى سيناء.. وهتشفوها حاجة تانية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفال مع أسر الشهداء بمناسبة تطهير سيناء من الإرهابيين قائلا: "احنا إن شاء الله هنحتفل كلنا وأسر الشهداء معانا في يوم.. بس هتشوفوا سيناء غير اللى الصورة المؤلمة اللى هي صورة الأشرار .

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 37: "لا هتشوفوها بفضل الله سبحانه وتعالي صورة انتوا كمان هتفرحوا إن أولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد دي ..مش مصر بس ..حتة من سيناء نروح فيها كلنا نحتفل والدنيا هتبقا مختلفة خالص".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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