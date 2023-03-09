شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين: "نخلى بالنا من البلد.. والخراب ما يتكررش تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الثمن الذى لا يجب أن ننساه هو عدم تكرار الخراب الذى شهدته البلاد خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 37: "التمن اللى مننسهوش حقيقي هو ان احنا نخلي بالنا من البلد دي.. والكلام ده ميتكررش فينا تاني.. والخراب اللى كان ممكن مصر تشوفه خلال العشر سنين اللى فاتوا ميتكررش تاني.. بمين؟ ..مش بالجيش والشرطة بكل المصريين.. قبل كل شيء وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالي مطلع علينا".