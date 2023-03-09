شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الجديد، في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

يعد محور الفريق كمال عامر، أول شريان مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل، حيث يمتد من دائري المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر؛ مما سيسهم بشكل كبير في تحسين شبكة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة وتقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية وخفض معدلات التلوث في إقليم القاهرة الكبرى.

يربط المحور الجديد المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالي طول المحور 15كم.

ويتضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.