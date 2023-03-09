شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محور الفريق كمال عامر بالجيزة يربط بين المحافظات ويوفر وقت الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الأجهزة المعنية بتشغيل تجريبى لمحور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة وذلك فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

ويعتبر المحور الجديد أحد أهم المشروعات المرورية الهامة التي تشهدها المحافظة، ويحدث طفرة وسيولة مرورية داخل المحافظة، بحكم موقعه ومكانته التي تربط بين العديد من المحاور المرورية الأخرى.



ويشمل مسار المشروع من القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة المنيب وحتى الدائري شمالا "دائري الوراق"، بطول 12كم، وعرض وعرض (33 – 65.5) متراً، ويخفف المحور الجديد الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية



ويتضمن محور الفريق كمال عامر إنشاء حارة مرورية حرة بكل اتجاه بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما سيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات وغيرها من الخدمات اللازمة.





ويهدف المحور الجديد إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويعمل على إعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.















