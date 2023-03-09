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الرئيس السيسي يقف لتحية الشهداء خلال فعاليات الندوة التثقيفية

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى عن تضحيات القوات المسلحة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد.

وأثناء عرض الفيلم التسجيلى، وقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحضور فى الندوة التثقيفية، لتحية الشهداء.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها فى سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذى ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما فى الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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