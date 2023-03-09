شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.