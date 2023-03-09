شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "رموز خالدة" عن الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "رموز خالدة"، للحديث عن تضحيات الشهداء، وبمشاركة صوتية الفنان محمد صبحي.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها فى سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذى ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما فى الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان.