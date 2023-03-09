شكرا لقرائتكم خبر عن شتاء يريد أن يمر وصيف فى عجلة من أمره.. اليوم آخر أيام شهر أمشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن اليوم هو آخر يوم فى شهر أمشير " 30 أمشير 1739 " ، وبعد ارتفاع الحرارة خلال الأيام الماضية وترنحها ما بين شتاء يريد أن يمر، وما بين صيف في عجلة من أمره، فالأجواء السائدة شتوية ربيعية معتدلة شمالاً مائلة للدفيء فى الوسط ومائلة للحرارة إلى حارة جنوباً وما زالت باردة ليلاً في كافة الانحاء مع بعض هبات الرياح المتقطعة التي تسبب قلق لمزارع الغلة وتعطله عن اداء ريات "هامة جداً" للقمح.

وأضاف أن أهم المظاهر هذه الفترات تتمثل فى فرق حرارة كبيرة بين الليل والنهار و تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جداً" احياناً و زيادة في نشاط الرياح في توقيتات متفرقة وكذلك زيادة كبيرة في الرطوبة النسبية .

أوضح فهيم أن رى القمح يكون بحساب وحسب ما يصدر من توصيات وتنبيهات من مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة.

وأشار فهيم إلى ضرورة الفحص الدقيق لزراعات البطاطس والفراولة بسبب تجدد انتشار امراض مزعجة "ندوة البطاطس المتأخرة - العفن الرمادي - معظم تبقعات الاوراق على محاصيل الخضر - البياض الدقيقي على المانجو والخوخ وغيرها "، و ضرورة التهوية للإنفاق لمحاصيل الخضر وعدم استعجال كشف بلاستيك في الظهير الصحراوي لمصر الوسطى او غرب الدلتا .