شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم توجه المدارس بالاحتفال بيوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بالاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم 9 مارس الحالى حيث أكدت الوزارة على تنفيذ محاضرات بجميع المدارس بمراحلها المختلفة على أن يتم توثيق المحاضرات بفيديوهات.

الجدير بالذكر أنه يتم الاحتفال، في التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، والذى يحتفل به في التاسع من شهر مارس من كل عام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

وتحدثت الوزارة عن خطة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار موهبتهم، حيث أكدت أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضًلا عن تنظيم مسابقات في مختلف المجالات لتشجيع الطلاب الموهوبين، موضحة أن الوزارة طبقت المرحلة الثالثة (25٪؜) من يوم الأنشطة في 75٪؜ من المدارس على مستوى الجمهورية وتستهدف تطبيق يوم الأنشطة في 100٪؜ من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.