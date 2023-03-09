شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لرعاية الشهداء: المقرات الإقليمية للمجلس خففت مشقة السفر للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عماد ممدوح مساعد الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء اللواء أشرف الخطيب، أن الفروع الإقليمية التسعة التى تم إنشاؤها مؤخرا فى المحافظات خففت على أسر الشهداء والمصابين مشقة السفر للقاهرة لتلقى الخدمات التى يقدمها المركز من رعاية طبية واجتماعية وثقافية.

وأوضح اللواء علاء فى تصريحات خاصة لليوم السابع كيف ساعد المقر الخدمى للأسر فى تقديم كافة الخدمات بأقسام المقر الأربعة لأكثر من 8000 مستفيد ، التى تنقسم بين الإدارة الصحية التى تمتلك سجل طبى للحالة ومتابعتها أول بأول وصرف كافة الأدوية لها شهريا، فى حين اهتم القسم الثانى من العيادات والعلاج الطبيعى بالتعاقد مع أكثر من 69 مستشفى على مستوى الجمهورية و14 مستشفى تابعة لجامعة عين شمس، وكيف يعامل قسم الاستقبال الحالات والدعم الفنى لمركز المعلومات فى تسهيل كافة الإجراءات المترددين، ودور كل إدارة على حده وخاصة إدارة الرعاية الصحية، والشئون الإدارية والامن، مؤكدا على الدور الذى لعبته المقرات الإقليمية فى تخفيف العبء على الأسر والمصابين فى تلقى كافة الخدمات دون معاناة فى السفر وصولا للمقر بالسيدة زينب.

‏جدير بالذكر أن المقر الرئيسى للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء موجود فى منطقة السيدة زينب بقلب القاهرة وتم إنشاؤه منذ أن تم أصدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير 2011، تحت مسمى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم، وبعد ذلك ثم اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011، بإنشاء المركز القومـى لرعاية أسر الشـهـداء والمصابـين، والذى تم تعديل مسمى المـركز القومـى لرعاية أسر الشــهـداء والمصابين إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين. بقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم 1534 لسـنة 2011.