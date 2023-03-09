شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطمئن الأم على صحة نظر مولودها؟.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية اطمئنان الأمهات على نظر الطفل المولود وأشارت إلى متابعة عين المولود مع طبيب العيون بعد الولادة مباشرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية استخدام قطرة المضاد الحيوى لتطهير عين المولود من الإفرازات الموجودة أثناء الولادة

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يجب ملاحظة عين الطفل جيدًا إذا لاحظت الأم على طفلها المولود وجود نقطة بيضاء فى العين أو دموع باستمرار يجب عليها التوجه لطبيب العيون للاطمئنان على مولودها على الفور.

صحة نظر الطفل