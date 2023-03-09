شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن نتائج المرحلة الأولى لمسابقة "أنت النجم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة" أنت النجم" ، والتي استمرت لمدة أسبوعين بقاعة المعرض الفني الدائم وقاعات المكتبة المركزية وقاعات الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في مجالات الفنون التشكيلية والعزف والغناء والمسرح والمجالات الثقافية وقام بتحكيمها نخبة من المتخصصين.

أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعه حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقامت اللجان بإعلان نتائج المرحلة الأولى وتصعيد الموهوبين في كل المجالات السابقة، وقام بالتنسيق مسئولي الانشطة بإدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب *وجاءت النتائج كالاتي*

*الفنون التشكيلية*

*المتخصصين

- مجال الأشغال الفنية

الاول: آية خميس إبراهيم - فنون جميلة.

الثاني: شيري جاد ميلاد - تربية فنية.

الثالث: آية علي عناني - تربية فنية.

- مجال الرسم

الاول: كيرلس فيكتور - فنون جميلة.

الثاني: سلمى يحيى السيد - فنون جميلة.

الثالث: ندى عمر عبد المنعم - فنون جميلة.

- مجال النحت

الاول: فرحة خالد السماحي - فنون جميلة.

الثاني: حلا نور الدين - فنون جميلة.

الثالث: هينار طارق فاروق - فنون جميلة.

- مجال التصوير الزيتي

الاول: احمد مجدي عبد الله - فنون جميلة.

الثاني: اسماعيل سعيد اسماعيل - تربية فنية.

الثالث: هاجر عمرو - فنون جميلة.

- مجال الجرافيك

الاول: هويدا أسامة بكير - فنون جميلة.

الثاني: الاء وليد عبد العال - فنون جميلة.

الثالث: ندى مصطفى طه - فنون جميلة.

*غير المتخصصين*

- مجال الأشغال الفنية

الاول: سلمى خالد سيد - خدمة اجتماعية.

الثاني: تقى بدر حسن - خدمة اجتماعية.

الثالث: محمد سيد محمد - الآداب.

- مجال الرسم

الاول: زياد محمد عيد - الآداب.

الثاني: ياسمين محمد كحيل - التجارة

الثالث: نور الله سيد - الآداب.

- مجال النحت

الثالث: محمد أحمد حمدي - التجارة

- مجال التصوير الزيتي

الاول: هند محمد ناجي - خدمة اجتماعية.

الثاني: بيتر عاطف فندي - خدمة اجتماعية.

الثالث: أميرة احمد محمد - الآداب.

- مجال الجرافيك

الاول: عبد الله سمير - خدمة اجتماعية.

الثاني: ابراهيم محمد هشام - الآداب

الثالث: بسنت شريف معوض - الآداب.

المسرح

- مجال التمثيل الفردي

1- مصطفى سعيد محمد - الآداب.

2- عبد الرحمن على عثمان - العلوم.

3- عصام عبد الكريم رمضان - الحقوق.

4- خالد عبد العزيز - تربية رياضية هرم.

5- جنه محمود السيد - تجارة.

6- عبد التواب ماضى - خدمة اجتماعية.

7- ليلى ابن الوليد عبد الرحمن - تربية.

8- محمد أحمد عبد الرحمن - تكنولوجيا وتعليم.

9- سيف محمد سفينة -سياحة وفنادق.

10- عبد العزيز سعد محمد - فنون تطبيقية.

-مجال استاند اب كوميدي

1- محمد خالد عبده امين - تربية فنية.

2- عبد التواب ماضي عبد التواب - خدمة اجتماعية.

المجالات الثقافية

- الدوري الثقافي

المركز الاول/ الآداب

محمود سيد محمد.

ابانوب اسامة.

اية رجب عويس.

محمد عبد الله.

المركز الثاني/ هندسة المطرية

شهاب محمد شهاب الدين.

علي محمد نجيب.

عبد الله محمد عبد الله.

المركز الثالث/ التربية

يوسف محمد كامل.

أحمد حربي محمد.

أهله احمد صابر.

عدنان أحمد محمود.

- مسابقه الشعر العامي

الاول: يوسف علي كامل - الآداب.

الثاني: عبد الله سامي - التجارة.

الثالث: محمود محسن احمد - الحقوق.

- التأليف المسرحي

الاول: ساره كاميل - الآداب.

الثاني: حسن عبد الهادي حسن محمد علي - الآداب.

الثالث: ايه ربيع عوض جاد المولي - الآداب.

- الانشاد الديني

الاول: أنس أشرف حسين - علوم.

الثاني: زياد محمد سيد - هندسة المطرية.

الثالث: آية محمود حسن - الفنون التطبيقية.

الغناء والعزف

- مجال الغناء الفردي

1- نغم وائل محمد عبد الفتاح - التربية الموسيقية.

2- شهد جمال الدين فاروق - الآداب.

3- عمرو عادل يوسف - الآداب.

4- رياض أشرف سيد شحاتة - الآداب.

5- عبد العزيز محمد عبد العزيز - التربية الموسيقية.

6- سلمى جلال محمد - السياحة.

7- براء محمد احمد حسن رزق - التربية الرياضية بنين.

8- نوال أشرف ابراهيم حسن - الفنون الجميلة.

9- ايلاريا ايمان امير - التربية الفنية.

10- يمنى جمال السيد - الآداب.

11- رحمة محمد فاروق محمد - التربية الموسيقية.

12- أصالة خالد فتحي عبد السلام - الآداب.

13- اسلام كمال الدين محمد طه - الآداب.

14- منه أشرف محمد احمد - التربية الموسيقية.

15- مؤمن محمد عوض مسعد - التربية الموسيقية.

16- مريم احمد نايف حامد - التجارة.

17- مروان ايمن عبد الغنى - السياحة.

18- احمد احمد عبد الوهاب - التكنولوجيا.

19- يوسف شعبان عبد الحليم - التربية الموسيقية.

20- عمر علاء ماهر سنوسي - التجارة.

21- زينب جمال احمد احمد - الخدمة الاجتماعية.

- مجال العزف الفردي

1- يحيي احمد مصطفي كامل - التجارة.

2- جون مؤنس مساك - التربية الموسيقية.

3- محمد مصطفي ابو الفتوح - حاسبات.

4- يوسف عماد سمير نصيف - التربية الموسيقية.

5- شهاب أشرف محمد - التربية الموسيقية.

6- دارين ملاك فهمي صادق - التربية الموسيقية.

7- ايمن كمال محمد احمد - الطب.

8- عبد الله سامي محمود - التجارة.

9- مرام حمادة على مهران - التجارة.

10- أية محمد عبد الظاهر - الفنون التطبيقية.

11- محمود محمد محمود حافظ - التربية الفنية.

12- محمد عبد الرحمن محمد - هندسة المطرية.

13- يوسف أشرف مصطفي جابر - التربية الموسيقية.

14- محمد صبري عبد الحفيظ - التربية.

15- كمال ايمن كمال - الخدمة

16- بيتر وجيه ابراهيم اسكندر - التجارة Bis.

17- مينا ماهر فرج - التربية الموسيقية.

18- شهد حسام محمد السيد - الآداب.

- مجال التأليف والتلحين

1- كيرلس ميلاد شحاته - التربية الموسيقية.

2- يوسف محمد عبد الحكيم - التربية الموسيقية.

3- يوسف ميلاد بطرس - التربية الموسيقية.

4- عبد الله محمود ماهيب - الحقوق.

5- محصن ايمن محمد الصادق - الطب.

6- يوسف محمد ابو النور - الخدمة الاجتماعية.

7- أدهم حسن محمد احمد - التربية الموسيقية.

8- اياد احمد محمد كمال - التربية الموسيقية.

9- عبد الرحمن هشام عبد العزيز - التجارة.

10- مايكل رفعت فكري يوسف - التربية الموسيقية.

11- مؤمن محمد عبد التواب - الحقوق.