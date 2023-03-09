شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطاقة الذرية يزور جامعة عين شمس لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى لمصر للدعم الفني، والدكتور نيل جرفيس منسق برامج التعاون الفني بقطاع أفريقيا بقسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، جامعة عين شمس لبحث سبل التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأوضح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة فى بيان له اليوم، أن هناك فرصا جيدة لجامعة عين شمس بصفتها أحد أعرق الجامعات المصرية وبأمكانياتها العلمية والاكاديمية والتعليمية للتقدم لأحدى المشروعات للدعم الفني للوكالة بالتعاون مع الهيئة خاصة في الدراسات العليا، في المجالات النووية والاشعاعية ، وكذلك تدريب وبناء الكوادر البشرية لخدمة البرنامج النووي المصري.

واستعرض الدكتور نيل جرفيس منسق برامج رؤية الوكالة للتعاون الفني، أهم محاور الدعم الفني لمشروعات التعاون والتي تشمل استخدامات العلوم النووية في مجالات الزراعة والغذاء، صحة الأنسان، العلوم والصناعة، حماية مصادر المياه، وختاماً حماية البيئة. وقد طرح أمثلة لبعض برامج التعاون الفني مع الجامعات والتي تدعمها الوكالة بأفريقيا مثل برامج الدراسات العليا في العلوم النووية بغانا وجنوب أفريقيا. وقد طرح إمكانية تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية.

ودعا الدكتور نيل جرفيس للمشاركة في المؤتمر العلمي السنوي لجامعة عين شمس والذي سيعقد من 10 الى 11 مايو 2023، وسيكون به جلسة كاملة عن العلوم النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وستنظم بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

و من جانبه رحب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بالحضور، وأفاد بأن الجامعة وفي إطار تعاونها مع هيئة الطاقة الذرية تأمل في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأطار ثلاثي بين الثلاثة جهات خاصة في مجالات برامج الدراسات العليا للصيدلة الاشعاعية، الطب النووي، وغيرها.