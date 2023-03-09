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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف عن 4 رسائل هامة لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر
1- إذا كنت من مستخدمي الإنسولين، احرص على تبديل مكان حقن الإنسولين بشكل دوري.
2- احرص على الالتزام بالنظام الغذائي وجرعات الدواء التي يصفها لك الطبيب.
3- قم بقياس مستويات السكر بالدم بشكل دوري.
4- احرص على ممارسة نشاط رياضي بما يتناسب مع حالتك الصحية وتجنب التدخين.
وكانت هيئة الدواء كشفت عن حزمة من النصائح للتعامل مع الإكزيما والتى تضمنت:
1- استشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية
مثل البانثينول، للحفاظ على رطوبة الجلد.
2- الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي لاستخدام مضادات
الهيستامين لتقليل الحكة الشديدة للجلد.
3- البعد عن الملابس التي تثير الجلد، مثل: الملابس الصوفية والملابس التي تحتوي
على مواد صناعية
4- لابد من المحافظة على رطوبة الجلد باستخدام المرطبات المناسبة، والبعد عن أنواع الصابون والمواد الكيميائية التي تثير الجلد وتهيجه.
5- تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو الرطوبة.
6- تجنب التعرق المفرط أو التدفئة المفرطة.
7- تخفيف الضغط النفسي والتوتر.
8- الوعي والانتباه نواع الأطعمة التي تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبه.