شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات السوق المحلى، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات السوق المحلى.

وأيد 93% من القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات السوق المحلى، بينما عارض 7% من القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات السوق المحلى.