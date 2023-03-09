شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة نصيحة هامة حول تناول المخللات لمرضى الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم تناول المخللات وتابعت وزارة الصحة أنه يجب استبدال المخللات بطبق من السلطة المتكون من 5 ثمرات من الخضار للحفاظ على صحة مرضى الضغط.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التقليل من تناول الملح والمخللات في الوجبات الغذائية للحماية من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تقدم خدماتها من الكشف والمتابعة والعلاج مجانً.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة توفر جميع البرتوكولات العلاجية للمرضى بالمجان في مختلف المستشفيات