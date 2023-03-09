شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات للمؤتمر الإقليمى الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، وثيقة إعلان القاهرة الخاصة بتوصيات المؤتمر الاقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية الذى عقد في القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى، بعد عدة جلسات نقاشية، والتي تضمنت 8 بنود هامة يمكن من خلالها تحقيق هدف حماية حقوق الملكية الفكرية

وتضمنت وثيقة إعلان القاهرة ثمانية بنود هي :

1-إعداد بروتوكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعي؛ لمواجهة التحديات التقنية على حقوق الملكية الفكرية؛ وتجنيب الذكاء الإصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية.

2-تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

3-وضع نموذج استراشادي لتشريع الملكية الفكرية، وإعداد برامج التدريب، وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص في هذه المجالات، وفقاً للأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية.

4-إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية في كل دولة؛ يوضح الإجراءات ذات الصلة بتسجيل وحماية حقوق وأصول الملكية الفكرية؛ تيسيراً على أصحابها.

5-تضمين التشريعات الوطنية النصوص التي تجيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

6-تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية؛ عند إدارتها لحقوق الملكية الفكرية تسجيلاً وحمايةً.

7-نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الوعي بأهمية حماية هذه الحقوق، وأثرها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.

8-تشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية، والابتكارات الوطنية، وتسجيلها، وحماية، أصول الملكية الفكرية الوطنية.