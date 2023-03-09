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"الصحة" تطلق اليوم 9 قوافل ضمن مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد -  

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات "البحيرة - الغربية - المنوفية - دمياط - مطروح ،- قنا - سوهاج - أسوان - بني سويف".

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس .

 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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