شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة شركات النظافة المعتمدة من البيئة تضم 16.. وترفع 78 ألف طن شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة البيئة، خريطة الشركات العاملة في مجال المخلفات الصلبة والمواقع الجغرافية لها، وكمية المخلفات التي يتم رفعها في محافظات مصر، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربى .

وأكدت الخريطة التي حصلت الخليج 365 على نسخة منها، أن كمية المخلفات الشهرية التي تقوم بها الشركات الـ14 من إجمالى الـ16 شركة لتوقف شركتين عن العمل بسب انتهاء العقد، يصل إلى 78 ألف طن شهريا، كما تشمل الخريطة الجغرافية للشركات عددا من المحافظات يصل لـ11 محافظة منها " الإسماعيلية، وبورسعيد، والدقهلية، والمنيا والبحيرة والإسكندرية، واسيوط، والفيوم، والشرقية ، والجيزة، والقليوبية"

وتتصدر محافظات القناه" الإسماعيلية، وبورسعيد حجم المخلفات التي ترفعها أحدى شركات القمامة ، والتي تصل كميتها حوالى 15 الف طن شهريا، تليها محافظة الدقهلية والتي تصل كميتها حوالى 12.500 طن شهريا، يتم رفعها من " اجا و السنبلاوين و سندوب والمنزلة وبلقاس، يليها محافظة الإسكندرية والتي تصل الكمية التي يتم رفعها حوالى 7,500 طن شهريا من ابيس 1 حوالى 1750 طن كل شهر، والمنتزة حوالى 3750 طن كل شهر، وابيس2 حوالى 3000 طن لكل شهر، أما عن حجم المخلفات التي ترفعها شركات النظافة بكل محافظة على حدة فتترواح بين 1000 طن أو 5000 الاف طن شهريا.

جدير بالذكر أن المخلفات البلدية الصلبة "القمامة" يمكن تعريفها على أنها المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة فى موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير. وبالتالي يستبعد من هذا التصنيف المخلفات الخطرة والصناعية (الإنتاجية) والزراعية ومخلفات الإنشاء والهدم ، وإن كان بعضا منها قد يجد طريقة إلى المخلفات البلدية ويختلط بها كما هو الحال فى الوضع الراهن، ولذلك فمن الضروري التعامل معها أو إيجاد وسائل ونظم فرعية مستقلة تضمن التعامل معها والتصرف فيها..