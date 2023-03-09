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تعرف على عدد منافذ بيع السلع الغذائية بوزارة الزراعة وأماكنها

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القاهرة - سامية سيد -  

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

 

1- تطرح الوزارة لحوم بلدى سعر الكيلو 180 جنيها.

 

2- يتم عرض بيع الخضروات والسلع الأساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بأنواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم بتخفيض 25%.

 

3- منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.

 

4- توجد منافذ فى محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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