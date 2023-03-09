شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد منافذ بيع السلع الغذائية بوزارة الزراعة وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل: 1- تطرح الوزارة لحوم بلدى سعر الكيلو 180 جنيها. 2- يتم عرض بيع الخضروات والسلع الأساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بأنواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم بتخفيض 25%. 3- منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين. 4- توجد منافذ فى محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.