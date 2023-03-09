تعرف على وسائل التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

القاهرة - سامية سيد - يجيب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصية ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.

رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج:

كما يتم استقبال الاسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً،

وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500