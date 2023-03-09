شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطرح كوبونات للحصول على السلع الغذائية من المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات سلعية بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وأن فئات الكوبونات 50 ‏و100 و150 و200 و250 و300 جنيه للكوبون الواحد، يمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة، أو من معارض أهلا ‏رمضان التى تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية، أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر، سيتم افتتاحه رسميًا بحضور الدكتور المهندس مصطفى ‏مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد استكمال عمليات التجهيز به، كما أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى شركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركة قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة ‏إلى الغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن ‏البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، لافتا إلى أن ‏إنشاء ‏المعرض يأتي ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏وتحت ‏رعاية الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المعارض وصل إلى ‏‏455 ‏معرضا ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات ‏المتنقلة ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل ‏إلى ‏‏30%.‏