شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا فى المقر الباباوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، الأربعاء أراراد ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له وبرفقتهم سفير أرمينيا في القاهرة السيد هراتشيا بولاديان.

ورحب قداسة البابا بضيفه ومرافقيه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الممتازة التي تربط بين مصر وأرمينيا، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية أرمينيا السيد فاهاجن خاتشاتوريان. وأشاد كذلك بالعلاقة الوثيقة التي تربط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقتها الكنيسة الأرمينية، والمحبة التي تجمع قداسته بقداسة الكاثوليكوس كاراكين بطريرك أرمينيا.

وتحدث قداسته عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشيرًا إلى أنها كنيسة قديمة عمرها ألفي سنة ومؤسسها هو القديس مارمرقس الرسول، وأن الكنيسة تخدم الوطن من خلال حرصها على إنشاء المدارس والمراكز الطبية التي تقدم خدماتها لكل المصريين.

وألمح إلى أن المصريون تربطهم علاقة خاصة بنهر النيل، لذا فهم يعيشون بالقرب منه، وهي غنية بالحضارات المتعاقبة التي قامت على أرضها.

ومن جهته عبر وزير الخارجية الأرميني عن سعادته بزيارة مصر معربًا عن تقديره لاستقبال قداسة البابا له، وأكد على العلاقة القوية التي تجمع أرمينيا ومصر، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لأرمينيا وهي زيارة كانت محل تقدير كبير لدى أرمينيا حيث أنها أول زيارة يقوم بها رئيس مصري، لبلاده.

كما شرح وزير خارجية أرمينيا أبعاد الصراع في الجزء المسمي ناغورنوكاراباج ومفاوضات حل هذا النزاع القديم طالبًا الصلوات من أجل حل هذه المشكلة.



استقبال البابا تواضروس



جانب من استقبال البابا