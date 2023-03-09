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ننشر مواقيت الصلاة الخميس 9/3/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:47  ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء  7:16

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:43

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد  صلاة العصر 3:24 م 

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:12  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:36

وقت صلاة الظهر 11:54 

موعد صلاة  العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:03 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:43  ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:09

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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