شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 9/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:16

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:43

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:12 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:36

وقت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:03 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:09

تاجات