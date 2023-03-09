شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن فرص عمل للشباب بالعاصمة الإدارية ومحطات القطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل للشباب بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك برواتب مجزية ومزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة.

وأوضح الجهاز تفاصيل فرص العمل المتاحة على النحو التالي:

-الوظائف المطلوبة: أمن إداري

-أماكن العمل: التجمع الخامس والعاصمة الإدارية ومحطات القطار الكهربائي.

-المؤهل: إعدادي ومتوسط.

-السن: من 20 حتى 45 سنة.

-عدد ساعات العمل: 12 ساعة.

-ذكور فقط.

-الأوراق المطلوبة: موقف واضح من التجنيد.

-المزايا: تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة بعد ثلاثة أشهر، ومواصلات للعاصمة من حدائق القبة.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".