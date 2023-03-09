شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يستقبل رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آخر مستجدات أعمال الحفائر والترميم التي تتم بمختلف المواقع الأثرية، ومنها أعمال ترميم تماثيل معابد الأقصر ومشروع ترميم نقوش معابد الكرنك لإظهار الألوان وغيرها من المشروعات التي توليها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية.
وعقب اللقاء حرص وفد اليونسكو على زيارة منطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية، باعتبارهما من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما زار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
جدير بالذكر أن الشراكة القوية والتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو تمتد لسنوات، حيث تعتبر مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ويعد مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة أول مكتب إقليمي يقام للمنظمة خارج العاصمة الفرنسية باريس.