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شكرا لقرائتكم خبر عن جولات إرشادية محدودة بالمنطقة التجارية وبهو المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل الجولات، والتى يمكن حجزها عبر شبكة الإنترنت فقط، الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عدد من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى.
كما سيتمكن الزائرون أثناء جولتهم بالبهو العظيم من مشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية منها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر للملك مرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي.
المتحف المصري الكبير
وتقوم شركة تشغيل خدمات مجمع المتحف ليجاسي للتنمية والإدارة بالإعلان عن تفاصيل الجولات ومواعيدها والحجز فقط من خلال هذا الرابط: www.visit-gem.com
جدير بالذكر أنه بدءا من نوفمبر 2022، قام المتحف المصري الكبير باستضافة بعض الأحداث والفعاليات الخاصة التي يتم اختيارها بعناية، وتنظيم عدد محدود جدا من الزيارات الخاصة، وذلك للتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة واختبار التجربة السياحية به.