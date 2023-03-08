شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر محور عرضى فى الجيزة.. تجربة حية لمسار محور كمال عامر الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو لمحور الفريق كمال عامر الجديد، والذي سيتم تشغيله تجريبيا صباح غد الخميس، فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وممثلى وزارة الإسكان والشركات المنفذة للمشروع.

وأشارت المحافظة أن المحور الجديد يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

ونوهت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة، مؤكدة عبر منشور لها: "محور الفريق كمال عامر .. أول محور مروري حر يربط شمال وجنوب الجيزة، وأكبر محور عرضي بالمحافظة يربط المحاور الرئيسية ببعضها البعض، فهو هدية الدولة المصرية لمواطني الجيزة قبل شهر رمضان المعظم لتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات، كان تنفيذه دربا من الخيال إلا أن الإرادة والعزيمة المصرية جعلته حقيقة ليصبح أحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى".