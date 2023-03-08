شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: سعدت بزيارة الرئيس السيسي وشراكتنا مع مصر قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري، مؤكدا أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر قوية وتعكس اهتمام البلدين المشترك للأمن والاستقرار إقليميا.



تدوينة وزير الدفاع الأمريكي

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال فى تدوينة سابقة اليوم، إن الشراكة الدفاعية الأمريكية مع مصر هي "ركيزة أساسية" لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.