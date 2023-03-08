الرئيس السيسى يتابع الموانئ ويوجه بتعظيم الاستفادة من موقع مصر.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم، متابعة تطوير الموانئ البحرية فى إطار المشروع القومى لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا الاجتماع:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً لمتابعة تطوير الموانئ البحرية فى إطار المشروع القومى لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية



الرئيس السيسى يتابع تطوير الموانئ البحرية

الرئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية خاصةً موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب

خلال الاجتماع تم التأكيد على أن الأعمال فى الموانئ تتم وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية

الأعمال تشمل حواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية

الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية

وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة