شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: يوم الشهيد.. مصر لا تنسى شهداءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" يوم الشهيد.. مصر لا تنسى شهداءها.. الدولة تواصل تقديم كل الخدمات لأهالى الشهداء والمصابين.. وجمعية المحاربين القدماء تكرم الأسر وتقيم الاحتفالات فى كل المحافظات.. سيناء.. أرض التنمية والتضحيات.. المشروعات على أرض الفيروز لا تتوقف.. 650 مدرسة متنوعة.. 5 مستشفيات مركزية و97 وحدة صحية.. تطوير ميناء العريش البحرى.. وتجمعات تنموية بوسط سيناء.. صفحة مضيئة فى تاريخ الوطن.

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