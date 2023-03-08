شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر حزمة حماية اجتماعية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة حماية اجتماعية، لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات.

تتضمنت الحزمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.