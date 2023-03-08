شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم "اللواء سمير فرج" على محور جار تنفيذه شمال مطار "الأقصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لإطلاق اسم اللواء "سمير فرج" على محور جار تنفيذه شمال مطار الأقصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويعد اللواء سمير فرج، أول محافظ للأقصر، ويأتي هذا القرار عرفانا لما بذله من جهود واضحة لخدمة المحافظة وأبنائها، ويعتبر المحور الجديد، الذي سيحمل اسمه، أحد المحاور المهمة التي تربط الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي.