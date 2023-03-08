شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد غدا بدء التشغيل التجريبى لمحور كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح غدا الخميس، بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر، وذلك بحضور اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وممثلى وزارة الإسكان والشركات المنفذة للمشروع.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر لتشغيله باعتبارة أكبر محور عرضي بمحافظة الجيزة يربط المحاور الرئيسية ببعضها البعض.

ويشهد المحور المروري الجديد بدء التشغيل التجريبي فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ويربط المحور القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً، بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

ويتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.



جانب من المحور



جانب من محور كمال عامر