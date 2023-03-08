شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" و"إير كايرو" توقعان بروتوكولات تعاون مع وكلاء للسفر والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر للطيران وإير كايرو وعدد من منظمى الرحلات الدوليين، وذلك خلال مشاركته فى فاعليات البورصة التى بدأت أمس وتختم أعمالها غداً الخميس بمشاركة وفود أكثر من 180 دولة على مستوى العالم ووزراء السياحة والطيران بمختلف دول العالم.

ووقعت مصر للطيران ومثلها الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية برتوكول تعاون مع عدد من وكلاء السياحة Trendtours) و شركه Berge& Meer و شركة Phoenix )، لنقل ما يقرب من 8 آلاف سائح من عدد من المدن الألمانية مباشرة إلى الأقصر والغردقة خلال الستة أشهر القادمة.

وعقب ذلك شهد كل من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير خالد جلال السفير المصري ببرلين مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو مثلها حسين شريف رئيس مجلس الإدارة وشركة صن إكسبريس، حيث يمتد ذلك التعاون لمدة ثلاث سنوات قادمة، وبمقتضى هذه المذكرة تتولى صن إكسبريس المشاركة فى التسويق والتوزيع لرحلات إيركايرو بين مناطق الجذب السياحى فى مصر ومختلف المدن فى الدول الناطقة بالألمانية (ألمانيا وسويسرا والنمسا) وعدد من الدول الأخرى للاستفادة من القوة التسويقية لصن أكسبريس والقوة التشغيلية لإيركايرو، والتى تعد أصغر أسطول عمرًا فى أفريقيا، والتي لديها شبكة تشغيل قوية تخدم حركة السياحة الوافدة إلى مدن البحر الأحمر ومنها إلى مناطق الجذب السياحى فى مصر.

وتجدر الإشارة إلى التعاون بين آيركايرو وصن إكسبريس للتشغيل بين الغردقة و 12 مدينة فى الدول الناطقة بالألمانية قد بدء فى مايو 2021 بعدد39 رحلة أسبوعيا فى صيف 2021 إرتفعت الى 62 رحلة أسبوعيا فى صيف 2022، و تصل الى 87 رحلة أسبوعيا فى صيف 2023 لنقل حوالى مليون راكب بين 15 مدينة فى الدول الناطقة بالألمانية و الغردقة و مرسى علم و شرم الشيخ بمصر ومنها عبر شبكة اير كايرو الداخلية إلى الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية.

وارتفع أسطول إير كايرو خلال عامى 2022 و 2023 من 7 طائرات إلى 30 طائرة حديثة ذات مقاعد فى درجة واحدة لخدمة حركة السفر من وإلى مناطق الجذب السياحى لمصر، واعتبارا من 26 مارس الجارى يصل عدد رحلاتها اليومية إلى حوالى 100 رحلة، لخدمة حركة السفر الدولية والداخلية بين 11 مطار مصرى و62 مدينة حول العالم.

كما التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني خلال فاعليات البورصة بمجموعة من المستثمرين لمناقشة فرص جذب المزيد من الإستثمارات في مجال الطيران المدني، وأكد أن وزارة الطيران تعمل على تطوير مختلف المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق خطة الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح فى عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريبًا خطة تطوير أسطول مصر للطيران للمساهمة فى توفير سعة استيعابية مناسبة تساهم فى نقل الحركة السياحية القادمة للبلاد، هذا إلى جانب التطوير وزيادة أسطول شركة إيركايرو الجناح منخفض التكاليف لمصر للطيران.

وقد أشاد الفريق محمد عباس بالمشاركة المصرية فى فاعليات البورصة خاصة من جانب قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران تساهم فى نمو حجم حركة السياحة بطريقة مباشرة من خلال التخفيضات التى تقدمها لمختلف شركات الطيران بمختلف المطارات السياحية بمصر منذ عام 2011 وحتى الآن وهى التخفيضات التى ساعدت كثيرا فى استعادة الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عمليات التطوير المستمرة فى مختلف المطارات المصرية.

جدير بالذكر أن الوفد المصرى لوزارة الطيران المدنى، ضم العميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير، والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وحسين الشريف رئيس شركه إير كايرو، وعدد من ممثلى القطاع التجارى بمصر للطيران وشركة إير كايرو.