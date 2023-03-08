شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليابان يلتقى الرياضيين المشاركين فى ماراثون طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو محمد أبوبكر، الرياضيين المصريين المشاركين في ماراثون طوكيو لعام 2023 الممتد لمسافة 42 كيلومتر، والذي يعد واحداً من بين سباقات الماراثون الست الكبرى على مستوى العالم، مشيراً إلى اهتمام الجانب الياباني بهذا الحدث الرياضي الذي يتابعه الكثيرين في مختلف الدول.

أكد السفير المصرى لدى طوكيو على أهمية المشاركة المصرية في هذا الماراثون العالمي، مشيراً في هذا الإطار إلى تزايد اهتمام الدولة ودعمها للمشاركة في كافة أنواع المحافل والفعاليات الرياضية وبمختلف صورها، مشيداً في هذا السياق بما يتم تنظيمه من أحداث رياضية على عدة أصعدة، والتي تهدف بالأساس إلى الترويج لممارسة الرياضة والإيجابيات المتصلة بها.

من جانبهم، عبر الرياضيون المصريون المشاركون في هذا الحدث عن سعادتهم بدعم السفارة في طوكيو لتواجدهم بهذا المحفل العالمي، والذي تأجل إقامته بسبب المحاذير المتعلقة بمجابهة انتشار فيروس "كورونا"، مشيرين إلى تطلعهم لاستمرار تواجد مصر ضمن الدول المحققة لإنجازات كبيرة على صعيد اجتياز تلك الماراثونات العالمية، معبرين عن أملهم في انضمام القاهرة إلى المدن الكبرى التي تنظم هذه الماراثونات الكبيرة، وذلك في ضوء تنامي مفهوم السياحة الرياضية في العديد من الدول اعتماداً على تنظيم هذه الأحداث الكبرى.

في هذا السياق، أعرب السفير المصري عن تطلعه لاستضافة تلك الفعاليات الرياضية في مصر مع توافر الإمكانيات والبنية التحتية اللازمة، خاصة في المدن الجديدة، وبما يساعد على الترويج العالمي لما تشهده مصر من إنجازات حقيقية في مختلف القطاعات.

جانب من اللقاء

سفير مصر لدى اليابان يتوسط الحضور