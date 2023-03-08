شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: التوافق يجمع وجهات نظر وزراء الخارجية العرب على مركزية قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه لابد من تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة كأمن الطاقة والأمن الغذائي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن الدورة شهدت توافق للرؤي ووجهات النظر مؤكدا علي مركزية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقدم بخالص التعازي لضحايا مخيم جنين.

كما أكد علي ضرورة التزام إثيوبيا باتفاق قانوني حول السد.