شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ردا على سؤال الخليج 365: حوافز استثنائية لعدد من الصناعات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ردًا على سؤال الزميلة هند مختار، مسئول ملف مجلس الوزراء حول خطة الحكومة لتشجيع الشباب على الصناعة وتقديم حوافز للصناعات، إن الحكومة بصدد إقرار حوافز استثنائية لعدد من الصناعات المحددة، وسيتم إقرارها قريبا، وهى تستهدف قطاعات بعينها، ومن شأنها توفير ما يقرب من 10 لـ 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.

وتابع رئيس الوزراء ردًا علي سؤال " الخليج 365"، أن الحكومة أيضا تدرس وضع برامج تمويل ميسر للشباب لتشجيعهم على التصنيع وهذه البرامج تستهدف عدد كبير من الشباب الفترة القادمة.