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الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع الأمريكى

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الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل وزير الدفاع الأمريكى القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل وزير الدفاع الأمريكى

كتب محمد الجالى

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:14 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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