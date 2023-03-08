شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تشهد انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر والنرويج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم إلى القاهرة وفد من وزارة الخارجية النرويجية برئاسة السفيرة ماى إيلين ستينر مدير عام إدارة الشئون الإقليمية بوزارة الخارجية النرويجية، وكريستين ستوكمان مسئولة قسم مصر وشمال أفريقيا للمشاركة فى الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر والنرويج، والتي تعقد بالقاهرة غداً الخميس، والتى يترأس الجانب المصرى فيها السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وقد علق السفير عمرو رمضان سفير جمهورية مصر العربية في أوسلو على هذه الأنباء، موضحاً أنها خطوة إيجابية تأتي بعد سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خاصة على مدار العامين الماضيين، والتي كان من بينها لقاءات واتصالات السيد الرئيس ورئيس الوزراء النرويجي، وكذلك بين السيد وزير الخارجية ونظيرته النرويجية، وهو المسار الذي تجلى في مشاركة رفيعة المستوى للنرويج في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عُقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضي وضم الوفد رئيس الوزراء النرويجي ووزير البيئة والمناخ ووزيرة التنمية الدولية وعدد من الوزراء بالحكومة النرويجية وكبار المسئولين ورؤساء شركات. كما شهد العام الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والأمونيا والهيدروجين الأخضر والاستزراع السمكي باستثمارات تُقدّر بحوالي 320 مليار جنيه.

وتهدف هذه الجولة من المشاورات السياسية إلى تعزيز آليات التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح البلدين، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على الأمن والاستقرار الدوليين وعلى الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من آثار وباء كورونا في ظل اهتمام البلدين وجهودهما نحو تعزيز السلم والدفع بجهود التنمية والعمل الدولي المشترك.