شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تستقبل فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتور حنان جنيد عميد كلية اﻹعلام جامعة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، فريق الهيئة اﻷلمانية للاعتماد الدولي، والذي يزور كلية اﻹعلام لليوم الثاني على التوالى، في إطار تقدم الكلية بإجراءات اعتمادها دوليا كأولى كليات اﻹعلام المصرية التي تبادر بتلك الخطوة.

وفي مستهل فعاليات الزيارة، عبرت عميدة الكلية عن بالغ ترحيبها بالفريق اﻷلماني والذى أشاد بكلية اﻹعلام والتي تعد رائدة كليات اﻹعلام في مصر والشرق اﻷوسط، حيث استمع فريق الزيارة إلى وكلاء كلية اﻹعلام والذين تناولوا خلال لقائهم بالفريق مخططات ونظم الجودة التي تتبعها كلية اﻹعلام في المضي قدما نحو خطوة الاعتماد الدولي من خلال جهود وكالات الكلية في قطاعات شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع.

واستمع الفريق إلى المخطط التفصيلي لكافة أنشطة وكالات كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعرض تفاصيل الأنشطة والفعاليات التي تطرح على أجندة وانشطة كل قطاع.

وشارك فى حضور فعاليات اليوم الثانى الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير " الخليج 365" وذلك فى جلسة مناقشة حول سوق العمل أمام خريجى كلية الإعلام.

كما شارك فى حضور فعاليات لقاء وفد الاعتماد الإلمانى الزميل محمد أحمد طنطاوى، رئيس قسم الأخبار بمؤسسة " الخليج 365" بصفته ممثل عن خريجى الكلية من قسم الصحافة، واستعرض خلال اللقاء التدريبات العملية التي تنظمها الكلية لطلابها ودورها في الارتقاء بمستوي تأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلي المقررات الدراسية التي تسهم بصورة مباشرة في تكوين العقل الناقد لطلاب الكلية.

من جانبها، عبرت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية اﻹعلام جامعة القاهرة عن بالغ سعادتها لما تم خلال اليوم الثاني لزيارة فريق الاعتماد الدولي إلى كلية اﻹعلام على خطوة الاعتماد الدولي، مؤكدة أن الزيارة تعرضت في اليوم الثاني لجهود الأنشطة التعليمية لكافة الأقسام العلمية داخل كلية اﻹعلام ودورها التعليمي والمجتمعي والأكاديمي والبحثي، وكيف يسعى كل قسم علمي منذ فترة إلى التجهيز لملف الاعتماد الدولي والذي يتكامل مع جهود الاعتماد المحلي الذي حصلت عليه كلية اﻹعلام من الهيئة القومية لجودة التعليم منذ عدة سنوات.

وخلال فعاليات اليوم، قام فريق الزيارة بجولة في أروقة ومدرجات الكلية للوقوف على مدى جاهزية البيئة التعليمية وكذلك بحث مدى جاهزية معامل الكلية ومكتباتها، وبما يؤهل لجودة بيئة التعليم والبحث العلمي في كلية اﻹعلام، وكذلك التعرف على طبيعة المراكز الخاصة بالكلية ومنها مركز الرأي العام ومركز التوثيق الاعلامي وكذلك التجول داخل استوديوهات كلية اﻹعلام لاستعراض مدى جاهزيتها.

من جانبها، عبرت الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير اﻷكاديمي لوحدة الجودة في كلية الاعلام جامعة القاهرة عن بالغ سعادتها بالزيارة واشادة فريق الزيارة بما اطلع عليه من وثائق الكلية وما تم خلال السنوات الماضية على كافة مستويات الأقسام ووكالات الكلية للحصول على الاعتماد الدولى منوهة إلى أن كلية الاعلام سعت منذ فترة إلى التقدم في ملف الاعتماد باستكمال الاستعدادات المطلوبة ، مشيدة بردود الفعل الايجابية لفريق الزيارة تجاه مستوى الجاهزية واستعدادات البيئة التعليمية في كلية الاعلام.