شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج دفعتين من عضوات قضايا الدولة ببرنامج "تدريب القيادات النسائية" بالأكاديمية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الثلاثاء، حفل تخرج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج "تدريب القيادات النسائية بهيئة قضايا الدولة"، وبحضور الدكتورة، رشا راغب.

وقدمت الدورة تحت رعاية المستشار مـحمـد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد فكرى، الأمين العام، وبالتعاون مع المكتب الفني برئاسة المستشار هاني محمد على، نائب رئيس الهيئة، بتنظيم كلاً من المستشارة يمنى بدير، مدير إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة، المستشارة مي مروان، الأمين العام المساعد لشئون المرأة والرعاية الإنسانية.

واستهدفت الأكاديمية خلال الدفعتين تدريب 50 مستشارة من عضوات هيئة قضايا الدولة، في الفترة من 19 يناير إلى 7 مارس 2023، وتهدف هذه الدورة التدريبية الى تنمية المهارات والخبرات لدى السيدات عضوات هيئة قضايا الدولة تمهيداً لتولى المناصب القيادية وتزويدهن بالعديد من المهارات القيادية وتنمية مهاراتهم الشخصية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة عمل سيادتهن بالهيئة .

ومن جانبه وجه رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر للأكاديمية الوطنية بقيادة وفريق العمل بالأكاديمية لما قدموه من تعاون مع السيدات عضوات الهيئة طوال فترة التدريب مما كان له عظيم الأثر في الخروج بصورة مشرفة ولائقة.

وصرح المستشار أحمد فكرى، الأمين العام، أن الهيئة حالياً تعمل جاهدة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه كافة أعضاء الهيئة بجميع فروعها وقطاعتها وتعمل على تنمية مهارات السادة الأعضاء مستشاري الهيئة عن طريق اشراكهم في الدورات التدريبية المتخصصة بهدف الارتقاء بمنظومة العمل داخل الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة واستراتيجيتها تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.