شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسلوب الأمثل للتعامل مع كوارث الزلازل" فى ندوة بالقابضة للمطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "التعامل الأمثل مع كوارث الزلازل"، وذلك في إطار الإهتمام بالعنصر البشري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى العاملين بقطاع الطيران بمفاهيم الأمن والسلامة داخل وخارج بيئة العمل والتعامل مع الكوارث الطبيعية، وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وتناولت الندوة عرض الجوانب المختلفة لظاهرة الزلازل مثل مفهومها وكيفية حدوثها وابرز واخطر الزلازل تاريخيا وشرح لأبعاد الزلازل التي وقعت في الفترة الأخيرة وموقع مصر من حزام الزلازل واستعدادات المطارات المصرية للتعامل مع خطر الزلازل والتصرف السليم حالة وقوع الزلزال.

ضمت قائمة المحاضرين بالندوة كل من الدكتور طلعت بهلول استشاري السلامة والصحة المهنية والدكتور عماد كمال مساعد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، واللواء أحمد زقزوق مدير عام امن الطيران المدني بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والكيميائي مصطفى الوشاحي مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي.

عقدت الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات بحضور اللواء خالد عبد السلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة والصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات والمختصين والعاملين بقطاع الطيران المدني، وقام بإدارة المحاضرات الدكتورة رهام الشبراوي مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات، وشارك في التنظيم فريق العلاقات العامة بالشركة القابضة للمطارات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات.