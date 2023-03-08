شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية المصرية وقصص الأطفال".. رسالة دكتوراة بآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال الباحث الصادق الدردير الصادق، إن الدراسة هدفت إلى رصد تجليات الهوية المصرية في قصص الأطفال، واعتمدت على نماذج منتقاة في الفترة من بداية القرن الواحد والعشرين حتى الألفية الثالثة، بالإضافة إلى الحرص على اختيار قصص تختلف في الفئات والشرائح العمرية المقدمة لها؛ لكي تكون الدراسة معبرة وكاشفة بصدق عن الهدف الذي وضع من البداية.
وأشارالباحث إلى أن الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، ومنها: أهمية بثّ الهوية داخل قصص الأطفال؛ لما للقصص من دور فعّال في تشكيل مخيلة الطفل، ومن ثَمَّ العمل على الإحساس والعيش في بيئة أطفالها لديهم معرفة ووعي بأصلهم وانتمائهم ومعرفة الصالح والفاسد من الأمور الدخيلة والمستحدثة من قبل المتطرفين، وينتج عن ذلك خلق أجيال لديها وعي بهويتها، ولديها القدرة على الدفاع عنها أمام المغريات المستحدثة، والتي تَفِدُ من كل حدب وصوب.