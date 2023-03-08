شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: العالم يعيش مأساة وفلسطين تظل القضية المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المجلس ينعقد وسط أزمات وتوتر شديد العالم يعيش أزمات لم يشهدها منذ عقود فقد عاد الحديث عن حرب نووية وصراعات بين القوى الكبرى يعانى منها العالم كله وسط انقسام الدول بين معسكرات وأحلاف، بخلاف التغير المناخى الذى يهدد العالم وخاصة الدول النامية التى تعانى أكثر من غيرها وكذلك الأزمات الاقتصادية والتضخم وارتفاع أسعار السلع، وهو ما يفرض علي دول المنطقة لوضع إستراتيجيات للتعامل مع الكوارث والأزمات.

واعتبر الامين العام، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية، مشيرا الى الانتهاك التي ترتكبها قوات الاحتلال، فى ظل حكومة متطرفة، وهو ما يعكس الحاجة للعمل المشترك لمجابهة هذا السلوك.

وانطلقت منذ قليل أعمال الدورة رقم (159) لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة مصر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية والعلاقات العربية الإفريقية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.