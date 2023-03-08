شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية فى "يوم الشهيد": آثر الشهداء الموت من أجل الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد".

جاء بالبرقية : "بمشاعر يملؤها الفخر والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد " أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد تُجسد الشهادة كل معانى الإيثار والخلود ، إذ آثر الشهداء الموت من أجل الوطن ، وبذلوا أرواحهم فداءً لأرواح بنيه ، فَسطرتْ أسماؤهم مع الصديقين والنبيين ، وخَلدتْ صفحات التاريخ بطولاتهم ، فهم خير أجناد الأرض.

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائنا الأبرار وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والإستقرار .

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها يسُرنى وهيئـة الشرطة بمناسبـة الإحتفـال "بيـوم الشـهيد " أن نعرب لسيادتكم عن خالص التقدير والإجلال لأبطال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار الذين جادوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية وسطروا بدمائهم الذكية صفحات مضيئة فى سجل التضحية والعطاء الوطنى.

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ، ورحم شهدائها وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.