شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: نستهدف إيرادات لقناة السويس تقترب من 9 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات قناة السويس وصلت العام الماضى إلى 8 مليارات دولار، ونستهدف تحقيق 8 مليارات و600 مليون دولار العام الحالى، ومن الممكن الاقتراب من 9 مليارات دولار، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا لقناة السويس ويتابع كافة التفاصيل الخاصة بها للارتقاء بالقناة بشكل كبير.

وأشار ربيع، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية "المصرية"، اليوم الأربعاء، إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة قناة السويس التي تم عرضها على الرئيس السيسي في 2019 شملت تطوير المجرى الملاحي وتطوير اِلأسطول البحري، مشيرا إلى أنه يتم العمل في المجرى الملاحي باستمرار، حيث يتم العمل على 40 كيلومترا في الجنوب والمتوقع الانتهاء منها هذا العام، مما يعمل على تحسين حركة الملاحة البحرية في هذا الجزء بنسبة 28%.

وأضاف أنه بالنسبة لتطوير الأسطول البحري شهد ضم كراكتين جديدتين، هما الأحدث في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضم كراكات جديدة أخرى، منوها في الوقت نفسه بأن العلاقة مع العملاء جيدة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد، شهدا أمس احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري.

يأتي ذلك ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية، والذي يتضمن بناء 6 قاطرات جديدة منها 3 قاطرات بالترسانة الصينية و 3 مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر.