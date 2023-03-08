شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يجدد دعمه لسوريا وتركيا بعد أزمة الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن دعمه لسوريا وتركيا، بعد أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في الشهر الماضي، مشيدا بالدعم الذي تقدمت به الدول العربية للدولتين خلال الأزمة تعكس الروابط بين الشعوب.

وأضاف شكرى، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن العلاقة بين دول الاقليم ينبغي ان تتسم بالاحترام المتبادل مع عدم الاحتفاظ بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ودعا إلى العمل على زيادة الاستقرار في ليبيا، عبر منع التدخل في شؤونها الداخلية وطرد القوات الأجنبية من أراضيها، داعيا الدول العربية إلى دعم ليبيا نحو تحقيق الاستقرار.